'William&Harry, da inseparabili a nemici' di Antonio Caprarica

(ANSA) - ROMA, 06 GIU - ANTONIO CAPRARICA, WILLIAM & HARRY (SPERLING & KUPFER, PP. 288, EURO 19.90). Inseparabili e poi nemici. Due principi: uno destinato al trono e l'altro al ruolo di "erede di scorta". Nel saggio 'William&Harry', Antonio Caprarica ci racconta la guerra tra i due fratelli e il futuro della Corona. L'atteso nuovo capitolo della saga dei Windsor che ne ricostruisce le fasi più recenti, arriva in libreria il 7 giugno per Sperling&Kupfer. Con una grande ricchezza di dettagli, il più grande esperto italiano della corte britannica mostra le radici e i significati nascosti di vicende che continuano a tenere la scena mondiale e a suscitare l'interesse e la curiosità di un pubblico vastissimo.

Davvero è Meghan Markle, la bellissima ex attrice americana, la causa della fuga di Harry dalla prigione dorata di Buckingham Palace, oppure è il seme dell'irrequietezza, di quell'ansia di libertà ereditata dalla madre che ha spinto il duca di Sussex oltre oceano? Poteva la sola influenza di una donna sbriciolare il rapporto fra due fratelli apparsi inseparabili per trent'anni? Il loro legame affettivo è evidente nelle tristissime immagini del settembre 1997 in cui i due ragazzi seguono a capo chino il feretro della madre Diana. Sono uniti dalla disperazione di una perdita immensa e dal ricordo di una felicità irrecuperabile che entrambi manterranno vivo. Il talento di affascinare il mondo - lo stesso della principessa Diana - ha permesso a William e Harry di superare gli scivoloni e i passi falsi in cui sono incappati da ragazzi. E così sono arrivati a incarnare un diverso modello di monarchia, più popolare, calorosa e sensibile alle buone cause. Per questo, adesso, la loro inimicizia diventa storia e va a incidere sulle dinamiche di Palazzo e il futuro di una Corona indebolita dal declino fisico della regina Elisabetta.

Caprarica, storico corrispondente della Rai da Londra, vincitore dei più prestigiosi premi di giornalismo, è autore di saggi, racconti di viaggio e romanzi. Tra i suoi titoli di maggior successo, tutti pubblicati da Sperling & Kupfer, Dio ci salvi dagli inglesi …o no?!, C'era una volta in Italia, Il romanzo dei Windsor, Il romanzo di Londra, Intramontabile Elisabetta, L'ultima estate di Diana, Royal Baby, La regina imperatrice, Elisabetta. Per sempre regina. (ANSA).