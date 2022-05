ANSA-FOCUS/ Marsilio, 60 anni tra battaglie e forte impegno

(dell'inviata Mauretta Capuano) (ANSA) - TORINO, 18 MAG - Una casa editrice che "rimane di battaglia e fortemente impegnata" e che guarda al futuro con "abbastanza tranquillità e sicurezza".

Marsilio compie 60 anni e li festeggia nel giorno d'apertura del Salone del Libro di Torino, il 19 maggio, con il Catalogo storico Marsilio 60, realizzato per l'occasione, in un appuntamento speciale con Emanuela Bassetti, Luca De Michelis, Carlo Feltrinelli, Mario Infelise e Ricardo Franco Levi.

"Marsilio ha sempre cercato e continuerà a farlo di mantenere la sua identità che è quella di una casa editrice curiosa, che non si tira mai indietro, odia il conformismo, che cerca di stare lontano dal buon senso comune e da tutto quello che si avvicina al compromesso" dice all'ANSA la vicepresidente della Marsilio, Emanuela Bassetti, moglie del fondatore della casa editrice Cesare De Michelis, morto nel 2018. Il figlio di Cesare, Luca De Michelis, ' l'attuale amministratore delegato. "Il Catalogo storico ricostruisce la storia un po' particolare della nostra casa editrice, dal 23 febbraio '61, quando è stata fondata a Padova, a oggi. In realtà avremmo dovuto festeggiare nel 2021, ma a causa del Covid, abbiamo rimandato al 2022" spiega Bassetti. E tra i titoli forti della Marsilio ricorda 'Il sesso in confessionale' di Norberto Valentini, primo grande successo della casa editrice e poi successivamente, per la narrativa, Susanna Tamaro, Margaret Mazzantini, l'introduzione in Italia del Giallo Svezia, prima con Mankell e poi con Stieg Larsson, un successo inaudito. E ancora Camilla Lackberg. "Sul giallo svedese siamo ancora leader, anche molto nel giallo italiano. Recentemente abbiamo pubblicato i romanzi gialli di Walter Veltroni ambientati a Villa Borghese che hanno avuto un risultato di critica e di vendite molto importante".

Nata come casa editrice di progetto "da quando è stata fondata la Marsilio è stata molto legata alla personalità di Cesare De Michelis che non solo è stato un editore ma un intellettuale protagonista del suo tempo" racconta.

Sfogliando il catalogo storico si individuano tre periodi fondamentali, più o meno di 15-20 anni ciascuno. "Il primo, dal 61, che vede la nascita dell'editori di progetto, in cui si pensa che i libri possano cambiare il mondo. Il secondo, dal '75 al '92, in cui la cosa importante è avere i conti in ordine e confrontarsi con il mercato e Marsilio lo fa allargando molto l'attività editoriale. Il terzo periodo è quello che io faccio iniziare dal '92, cioè da Tangentopoli, che per noi è stato un momento difficilissimo in cui il cognome De Michelis diventava un ostacolo. In quel momento Cesare ha capito che bisognava crescere per poter resistere e bisognava dunque fare delle alleanze. E' la stagione - spiega Bassetti - in cui vendiamo il 51% a Rcs e questo ci fa fare un salto enorme. Ma quando Rizzoli viene acquistata da Mondadori veniamo buttati fuori dall'Antitrust. Con Luca c'è il fondamentale passaggio generazionale e viene chiuso subito dopo l'accordo con Carlo Feltrinelli, di nuovo per la cessione della maggioranza, che si è rivelato straordinariamente positivo". Forte la crescita nell'arte con la nascita di Marsilio Arte, società interamente dedicata alla progettazione e realizzazione di mostre, iniziative culturali, libri e cataloghi.

Ma sono tanti gli anniversari e ricorrenze al Salone, fino al 23 maggio: Interlinea festeggia i suoi 30 anni, Nottetempo e Gallucci i loro 20 anni e Marlin, la casa editrice fondata da Tommaso e Sante Avagliano, i 40 anni. Cmpie 30 anni Il Battello a Vapore, storico marchio Piemme e, a dieci anni dalla scomparsa, Enzo Sellerio, editore e fondatore della casa editrice, grande fotografo e inventore di copertine viene ricordato in una mostra e con la ristampa di Inventario siciliano. (ANSA).