Le 'vite digitali' al centro del Festival dell'etica pubblica

(ANSA) - ROMA, 26 APR - Un dibattito tra scienza e filosofia per evidenziare le principali conseguenze politiche, economiche, morali, culturali, giuridiche e militari dell'intelligenza artificiale: saranno le "vite digitali" al centro del primo Festival dell'etica pubblica, prodotto da Ethos Luiss con Fondazione Musica per Roma e in programma dal 6 all'8 maggio negli spazi dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma. Primo di tre eventi a cadenza annuale che Ethos organizzerà con l'Auditorium, il Festival si propone di analizzare il rapporto tra etica e mondo digitale, in riferimento a questioni come complessità e innovazione sociale, sostenibilità, religione e spiritualità, cybersecurity e cyberwar, robotica, sicurezza digitale, sanità, agricoltura, sviluppo economico, nuovi modelli educativi, human enhancement, creazione artistico-letteraria. Le tre giornate saranno aperte da Giuliano Amato, presidente della Corte Costituzionale, Casper Klynge, vicepresidente di Microsoft Eu con delega agli Affari Europei, e Mario Rasetti, fisico e teorico della computer science, a cui seguiranno gli interventi di 50 relatori italiani e internazionali in presenza. "L'uso pervasivo del digitale con l'algoritmizzazione dei processi, le forme di intelligenza artificiale e la robotica avanzata sono la frontiera più provocatoria dei processi decisionali umani. Questi coinvolgono non solo la tecnica ma anche il lato più profondo e radicale dell'autocomprensione dell'uomo, le humanities", spiega il filosofo Sebastiano Maffettone, fondatore e direttore di Ethos, l'Osservatorio di etica pubblica istituito nel 2019 presso la Luiss Business School, "Abbiamo titolato la prima edizione del festival Vite digitali, a sottolineare il fatto che oggi le vite di tutti noi si svolgono in parte notevole on line, suscitando per questo non pochi imbarazzi e problemi". (ANSA).