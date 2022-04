Giornata mondiale del libro, iniziative in tutta Italia

La Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore nasce sotto l'egida dell'UNESCO nel 1996 per promuovere la lettura, la pubblicazione dei libri e la tutela del copyright. Il 23 aprile è stato scelto perché è il giorno in cui sono morti nel 1616 tre scrittori considerati dei pilastri della cultura universale: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e Garciloso de la Vega.

Numerose le iniziative in tutta Italia per la ricorrenza. A Torino sono state proposte letture sul tram storico, per la sesta edizione di 'Torino che Legge', nell'ambito della Settimana del Libro.

A Milano, installazione 'Solo la cultura può fermare la guerra', di Lorenzo e Simona Perrone nel cortile di Palazzo Reale, 23 Aprile 2022.ANSA/MATTEO CORNER