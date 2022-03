Roma racconta Pasolini, tanti eventi a 100 anni dalla nascita

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Decine di iniziative culturali - tra proiezioni, incontri, mostre, spettacoli teatrali e molto altro - che si snoderanno lungo l'intero anno e che saranno realizzate grazie alla collaborazione delle principali istituzioni culturali cittadine. E' il programma di PPP100 - Roma Racconta Pasolini, ideato da Roma Capitale in occasione dei 100 anni dalla nascita di Pier Paolo Pasolini. Sarà la Casa del Cinema a fare da apripista al programma del Centenario, con una programmazione dedicata all'approfondimento del Pasolini cineasta. Si comincerà con Pasolini EXTRA, una rassegna realizzata in collaborazione con CSC - Cineteca Nazionale che per cinque giorni, dal 9 al 13 marzo, porterà sullo schermo film, documentari, cortometraggi dedicati al Pasolini documentarista, sceneggiatore e regista. Al termine dell'anno pasoliniano, poi sempre a Casa del Cinema, verrà proiettato l'intero corpus di opere del regista in copie restaurate 35mm disponibili grazie alla collaborazione con Cinecittà.

Si propone di ripercorrere l'immaginario pasoliniano, invece, il progetto Alfabeto Pasolini, realizzato dall'Istituzione Sistema Biblioteche Centri Culturali in collaborazione con l'Associazione Culturale Doppiozero. In calendario, a partire dal prossimo 5 marzo, 20 incontri diffusi in altrettante Biblioteche di Roma Capitale.

Oltre alle proiezioni, Casa del Cinema proporrà dal 15 marzo al 15 aprile una mostra fotografica dal titolo Gli Orienti di Pier Paolo Pasolini. Il fiore delle mille e una notte. Viaggio fotografico di Roberto Villa nel cinema pasoliniano.

Molte altre, poi, le esposizioni previste nell'anno pasoliniano nei musei della città.

Nel quadro delle proposte culturali del Centenario Pasoliniano non possono mancare poi spettacoli teatrali e approfondimenti dedicati al rapporto di Pasolini con la rappresentazione dal vivo. Come ad esempio quello proposto in autunno dal Teatro dell'Opera di Roma - Maria Callas e Pier Paolo Pasolini - che racconterà lo speciale rapporto tra l'intellettuale e la cantante lirica greca.

Per il programma completo e maggiori informazioni si può consultare il sito www.culture.roma.it/pasolini100roma. (ANSA).