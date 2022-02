Crime Fiction Factory, nasce la fabbrica delle storie nere

(ANSA) - MILANO, 16 FEB - Trame da brivido, misteri e colpi di scena, killer spietati e vittime indifese, bugie ed enigmi, in pagine che tengono incollato il lettore perché nulla è come sembra e tutto può accadere: si chiama "Crime Fiction Factory" la nuova scuola di scrittura dedicata al crime e coordinata da SEM Società Editrice Milanese. Diretta dallo scrittore e sceneggiatore Paolo Roversi, sarà una vera e propria fabbrica delle storie nere, in cui i docenti (esperti di tecniche di scrittura che si alterneranno a star del genere giallo e noir) insegneranno tutti i trucchi del mestiere per scrivere un buon romanzo: il 17 febbraio dalle ore 18.30 gli aspiranti allievi potranno recarsi nella sede di SEM in via Cadore 33 a Milano e partecipare a un open day per la presentazione di questa nuova iniziativa. La Crime Fiction Factory propone ai partecipanti un mix di teoria e pratica per dar loro modo di trovare un proprio stile e di coniugare passione, creatività ed efficacia narrativa.

"Questa è una fabbrica del talento e come da ogni altra fabbrica usciranno dei prodotti", spiega Roversi, "tra quelli che porteranno a termine l'esperienza della factory non ci saranno solo aspiranti giallisti che avranno avuto modo di affinare la loro tecnica e accrescere il proprio potenziale, ma anche un vero e proprio scrittore con in mano un libro editato, stampato e pubblicato". Ogni allievo della scuola infatti produrrà un proprio romanzo: l'opera ritenuta più promettente tra quelle elaborate verrà pubblicata da SEM. Il corso, articolato in 40 ore, da marzo a fine giugno, prevede anche quattro masterclass tenute da Loriano Macchiavelli, Barbara Baraldi, Luca Crovi, e Diego De Silva. (ANSA).