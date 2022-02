Torna la Gwendy di Stephen King e Richard Chizmar

(ANSA) - ROMA, 11 FEB - STEPHEN KING E RICHARD CHIZMAR, L'ULTIMA MISSIONE DI GWENDY (SPERLING & KUPFER, PP 320, EURO 16,90). Arriva in libreria, il 15 febbraio in contemporanea mondiale, 'L'ultima missione di Gwendy' in cui Stephen King e Richard Chizmar tornano a raccontarci dell'ex ragazzina capace di cambiare il mondo con una scatola di bottoni.

Episodio finale della trilogia partita con 'La scatola dei bottoni di Gwendy', il libro è pubblicato in Italia da Sperling & Kupfer nella traduzione di Luca Briasco con le illustrazioni di Ben Baldwin e Keith Minnion.

Quando Gwendy Peterson aveva dodici anni, uno sconosciuto chiamato Richard Farris le consegnò una misteriosa scatola di mogano, da custodire con cura. Quell'oggetto dispensava dolcetti e vecchie monete, ma era molto pericoloso: premere uno dei suoi sette bottoni colorati poteva portare morte e distruzione. La scatola dei bottoni è ricomparsa a più riprese nella vita di Gwendy che, diventata una scrittrice di successo e una figura politica in ascesa, ha dovuto più volte fare i conti con la tentazione rappresentata da quell'oggetto inquietante.

Nel nuovo libro siamo nel 2026, Gwendy Peterson ha sessantaquattro anni e a breve sarà il primo senatore in carica degli Stati Uniti a viaggiare su un razzo fino a una stazione spaziale. Il suo incarico, sulla carta, consiste nel monitoraggio climatico. Ma a nessuno sfugge la valigetta bianca con sopra la scritta materiale top secret che tiene ben stretta a sé. Il vero motivo del suo viaggio è lì dentro: una scatola di mogano che, ancora una volta, Gwendy deve proteggere a ogni costo dalle oscure forze del male che cercano di impossessarsene. È giunto il momento di portare a compimento la sua missione più importante e più segreta: salvare il mondo. E, forse, tutti i mondi possibili.

Di Chizmar, fondatore della casa editrice Cemetery Dance, specializzata nel genere horror, autore di racconti e romanzi tradotti in più di quindici lingue, la Sperling & Kupfer pubblicherà il recente bestseller Chasing the Boogeyman. (ANSA).