Testo, 70 case editrici a salone Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 08 FEB - Sono 70 le case editrici ospiti di 'Testo - Come si diventa un libro', nuovo progetto dedicato al mondo dell'editoria contemporanea e ai suoi protagonisti al debutto il 25 febbraio a Firenze. La manifestazione, rimandata per due anni a causa della pandemia, si svolgerà fino al 27 febbraio alla Stazione Leopolda.

Ospiti dell'iniziativa saranno anche i librai che si racconteranno attraverso una selezione di titoli grazie a Ipertesto, tra le iniziative del salone. Quindici librai da tutta Italia sono stati invitati a scegliere 7 libri, individuati tra oltre 500 titoli, in modo da raccontare la propria libreria. Gli stessi librai porteranno i visitatori in giro per la Leopolda alla scoperta dei volumi scelti. A loro volta i visitatori potranno segnalare i 7 libri preferiti attraverso i social.

Attraverso eventi e laboratori Testo vuole raccontare tutti gli step su come nasce un libro e come arriva nelle mani del lettore. Nelle due navate della Leopolda ciascuna delle 70 case editrici presenti esporrà una selezione di titoli; sette aree speciali dette stazioni illustreranno il ciclo di vita di un libro. (ANSA).