Laos: Italia dona libri per bambini alle scuole

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - Un libro per bambini "Amali e l'albero", di Chiara Lorenzoni con illustrazioni di Paolo Domeniconi, edito in Italia da EDT sarà donato ai giovanissimi studenti delle scuole del Laos nell'ambito di una iniziativa, promossa dalla Delegazione dell'Unione Europea, cui l'Ambasciata d'Italia a Bangkok ha aderito, per la diffusione di libri illustrati per bambini e ragazzi, di autori europei, nelle scuole e biblioteche del Laos.

L'iniziativa, presentata a Vientiane, alla presenza del Ministro dell'istruzione laotiano Phout Simmalavong e di esponenti dei Ministeri dell'Istruzione, dell'Ambiente, della Cultura e degli Affari esteri, ha l'obiettivo di promuovere la lettura favorendo lo scambio culturale e la sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. Dieci Stati (Austria, Cipro, Germania, Ungheria, Irlanda, Italia, Lituania, Polonia, Portogallo e Spagna) hanno aderito offrendo libri rivolti principalmente a bambini dai 7 ai 12 anni, con illustrazioni accattivanti e incentrati principalmente su questioni ambientali. I dieci libri sono stati tradotti in laotiano a cura di EUDEL e stampati in 1.000 copie ciascuno. I volumi saranno forniti gratuitamente alle biblioteche nazionali e provinciali del paese, dove il numero di libri per bambini è ancora limitato e distribuiti anche alle scuole urbane e rurali del Laos per garantire che queste risorse siano effettivamente accessibili e disponibili per tutti. (ANSA).