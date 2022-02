Thich Nhat Hanh, esce 'Lo zen e l'arte di salvare il pianeta'

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - THICH NHAT HANH, LO ZEN E L'ARTE DI SALVARE IL PIANETA (GARZANTI, PP 288, EURO 18,60). Una guida per essere più lucidi, più compassionevoli e più coraggiosi nell'affrontare il momento di profonda crisi che stiamo vivendo.

Arriva il 10 febbraio nelle librerie italiane il libro postumo 'Lo zen e l'arte di salvare il pianeta' del monaco buddista vietnamita, poeta e maestro zen, Thich Nhat Hanh, una delle figure più importanti della spiritualità mondiale, candidato al premio Nobel da Martin Luther King nel 1967, morto il 22 gennaio 2022 a 95 anni. Thich Nhat Hanh che per quasi ottant'anni ha unito la meditazione all'attivismo per la pace e la giustizia sociale, ci dice ne 'Lo zen e l'arte di salvare il pianeta', pubblicato da Garzanti nella traduzione di Giuliana Mancuso, che il percorso per progettare il futuro parte dalla riflessione su noi stessi, perchè è stato il nostro modo di vivere e di pianificare il futuro a portarci in questa situazione e ora dobbiamo guardare in profondità dentro noi per trovare una via d'uscita, non solo come individui ma come collettività. Come amava ripetere, "tutti noi dobbiamo diventare buddha per fare sì che il nostro pianeta abbia ancora una possibilità". Autore di decine di libri, Thich Nhat Hanh guidava ritiri spirituali in tutto il mondo sull'arte della meditazione. (ANSA).