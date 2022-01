Arriva 'Giustizia. Ultimo atto', nuovo libro di Carlo Nordio

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - CARLO NORDIO, GIUSTIZIA. ULTIMO ATTO (EDIZIONI GUERINI E ASSOCIATI, PP. 192, EURO 18,50) Sarà in libreria il 17 febbraio il nuovo libro dell'ex magistrato Carlo Nordio, nella rosa dei candidati del centrodestra per la presidenza della Repubblica. E' 'Giustizia.

Ultimo atto. Da Tangentopoli al crollo della magistratura', pubblicato da Edizioni Guerini e Associati. A trent'anni da quella rivoluzione giudiziaria e politica che fu Mani Pulite - al 17 febbraio 1992 risale l'arresto di Mario Chiesa, atto di inizio "ufficiale" dell'inchiesta - il ripristino della legalità, sostiene l'autore, si conferma un'illusione. I rimedi si sono rivelati peggiori dei mali: gli ultimi scandali emersi, dal caso Palamara alla Procura di Milano, hanno accresciuto la sfiducia dei cittadini nei confronti dei magistrati. Le centinaia di migliaia di firme raccolte per il referendum sono il segno inequivocabile di una volontà civica di ribellione: occorre una rivoluzione copernicana della Giustizia, perché il tempo sta per scadere. (ANSA).