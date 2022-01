Marilù Oliva, L'Eneide di Didone

(ANSA) - ROMA, 17 GEN - MARILU' OLIVA, L'ENEIDE DI DIDONE (Solferino, pp.272, 16.50 euro) Una delle storie d'amore e tradimento più dense e disperate narrata dalla voce della protagonista: dopo "L'Odissea raccontata da Penelope, Circe, Calipso e le altre", prosegue con le sue rivisitazioni "al femminile" Marilù Oliva che questa volta propone ai lettori "L'Eneide di Didone", in uscita il 17 febbraio con Solferino.

Entrando nei pensieri e nei sentimenti della celeberrima eroina, donna astuta e coraggiosa, regina senza re, fondatrice di Cartagine ma assediata dalla solitudine, che delusa dal grande amore Enea poi rinuncia alla sua stessa vita, l'autrice in questo libro appassionato restituisce a Didone la possibilità di raccontare una verità finora mai svelata e di dare la propria versione dei fatti. Cosa si nasconde davvero dietro alla partenza di Enea da Cartagine e al suo viaggio verso la penisola italica, che portò alla fondazione di Roma? In questa storia antica e attuale, sempre coinvolgente per chi la riscopre, molta parte hanno anche due dee, Giunone, la guida agguerrita di Didone, e Venere, l'amorevole protettrice di Enea. Attraverso la protagonista, Marilù Oliva rievoca e reinterpreta il mito raccontato dall'Eneide di Virgilio, arricchendone la vicenda non solo di sfumature e intuizioni, ma di avvincenti e inattese svolte narrative. (ANSA).