Ilaria Grillini, Elisabetta la regina 'italiana'

Quello che lega i Windsor, una delle famiglie regnanti che nel corso degli anni più ha fatto parlare di sé, al nostro Paese è un rapporto speciale, quasi una "storia d'amore": lo spiega bene Ilaria Grillini, giornalista esperta in materia di teste coronate di tutta Europa, nel libro "Elisabetta, la regina italiana", edito da Rai Libri e disponibile dal 25 novembre.

Attraverso tanti curiosi aneddoti sui Reali inglesi, ma anche testimonianze delle persone - nobili, politici e rappresentanti delle istituzioni, imprenditori e gente comune - che hanno avuto il piacere di incontrarli, accanto al racconto dei viaggi ufficiali della regina Elisabetta in Italia, l'autrice ricostruisce in modo accurato questa relazione amorosa tra il nostro Paese e la Corona britannica. Una passione per l'Italia (ricambiata dagli italiani che seguono sempre le vicende dei Reali), condivisa non solo da Elisabetta II e dal principe Filippo, ma anche da Giorgio V, dalla Regina Madre, da Carlo e Diana, e più recentemente dal giovane Harry con relativa consorte, che sono spesso venuti nel nostro Paese, e lo hanno visitato dal Piemonte alla Sicilia, passando per Roma e Firenze.

