Su Focus la star è Dante

(di Marzia Apice) (ANSA) - ROMA, 09 SET - La Divina Commedia trasmessa integralmente come se fosse l'aggiornamento di un canale all news, con tutte le 4711 terzine che scorrono sullo schermo per un totale di 41 ore: scommette su Dante il canale Focus che dalle ore 7.00 di lunedì 13 settembre alla mezzanotte del 14 settembre manderà in onda il grandioso poema senza alcuna interruzione. Con il titolo "Mediaset per Dante", questa full immersion nella bellezza rappresenta un vero e proprio esperimento mai realizzato in tv, pensato dall'azienda di Cologno Monzese per celebrare i 700 anni dalla morte del Sommo Poeta. La normale programmazione di Focus sarà infatti trasmessa dentro una speciale cornice su cui apparirà, terzina dopo terzina, tutta la Divina Commedia: a sinistra si leggerà il numero del canto cui appartiene la terzina in onda (ogni terzina resterà esposta per 31 secondi) e in basso scorreranno in un flusso continuo tutti i 14.233 versi dell'opera. Prosegue dunque l'opera di rinnovamento e di rafforzamento dell'identità di Focus che, dal 14 maggio 2018, da quando cioè ha debuttato sotto il marchio Mediaset lasciando Discovery, ha proposto al pubblico una serie di iniziative editoriali di qualità, con oltre 160 ore di programmi originali di attualità, scienza, natura e storia.

Un impegno che il pubblico ha dimostrato di apprezzare, premiando il canale con ottimi ascolti: in particolare sono piaciuti gli approfondimenti di storia antica e archeologia a cura dell'antichista Laura Pepe ("Pompei senza veli", "Vesuvio e Campi Flegrei" o "Cesare: tra storia e leggenda") e soprattutto i grandi eventi direttamente dallo spazio, come il live dalla Nasa nel 2018 con l'arrivo della sonda InSight su Marte, la prima foto mai fatta di un buco nero nel 2019, il rientro di Luca Parmitano sulla Terra dopo sei mesi in orbita, le 7 ore di diretta per il lancio del Falcon 9 e della navicella Dragon verso la Stazione Spaziale Internazionale, fino al recente lancio della New Shepard di Jeff Bezos. Proprio legati allo spazio sono i prodotti televisivi più seguiti: "Marte: missione Perseverance" nel 2021 ha ottenuto uno share del 4.20% per 1.103.000 spettatori, mentre rispettivamente "Marte: missione Insight" nel 2018 e "SpaceX: lancio Crew Dragon" nel 2020 hanno registrato il 4.15% e il 3.70% di share, per un totale di 1.082.000 e 868.000 spettatori.

"L'omaggio a Dante è uno sforzo a cui ha partecipato tutta l'azienda. Ci stiamo lavorando da oltre due mesi", spiega Marco Costa, direttore reti tematiche free e pay Mediaset, "Da quando abbiamo deciso di acquisire Focus abbiamo studiato prima come era il canale su Discovery. Abbiamo deciso di proporre una programmazione che fosse una commistione di prodotti di acquisto e di autoproduzioni, con un'offerta anche più riferita al nostro territorio". "Focus ha compiuto 3 anni, durante i quali abbiamo realizzato molte sperimentazioni e produzioni, con 80 titoli per 160 ore prodotte, spaziando tra tanti temi, dalla fisica all'astrofisica, dalla natura all'attualità e alla storia, fino alla geologia, tema quasi mai trattato, proponendo anche le speciali dirette dallo spazio", spiega Gian Paolo Parenti, channel manager canale Focus, "Con questo omaggio a Dante abbiamo voluto sottolineare la grande attualità della Divina Commedia e la sua capacità di raccontare l'uomo". (ANSA).