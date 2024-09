L'addio di Kathy Bates, il reboot di Matlock il suo ultimo ruolo

Canto del cigno per Kathy Bates. A 76 anni l'attrice premio Oscar per 'Misery non deve morire (1990)' ha deciso di andare in pensione e quello di Madeline Matlock nel reboot della serie tv poliziesca e giudiziaria Matlock sarà il suo ultimo ruolo. Lo ha annunciato la stessa Bates in un'intervista al New York Times. "È il mio ultimo ballo", ha detto.

Matlock è un reboot gender flipping, nella serie originale del 1986, infatti, il protagonista era un uomo, Andy Griffith nel ruolo di Benjamin Leighton 'Ben' Matlock. Andrà in onda in anteprima sulla Cbs il 22 settembre e successivamente in prima serata dal 17 ottobre. È un'idea di Jennie Snyder Urman (Jane the Virgin).

Kathy Bates ha sottolineato che recitare nella nuova serie le ha consentito di dare ed esprimere tutta se stessa, ma ha ammesso che è stata una cosa estenuante.

