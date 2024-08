Funerali privati per Delon, oggi nella sua tenuta

Nel rispetto delle sue ultime volontà, Alain Delon sarà sepolto sabato nella cappella della sua residenza a Douchy. In una cerimonia privata.

L'attore francese, scomparso domenica dopo una sfibrante malattia, non voleva niente di solenne, ma aspirava solo a riposare insieme ai suoi adorati cani. Ai funerali parteciperanno soltanto i tre figli e poche decine di congiunti. Porte chiuse invece alla controversa compagna-badante, Hiromi Rollin, bandita dalla famiglia.

Da giorni si rincorrevano le ipotesi sui funerali di Delon, con i tanti ammiratori accorsi a deporre fiori al cancello della sua tenuta che speravano di potergli rendere l'ultimo omaggio.

L'ipotesi di organizzare una cerimonia di ricordo più estesa, in un secondo momento (forse a settembre), resta ancora in piedi, ma per le esequie la famiglia ha deciso per un rito a porte chiuse. Nella cappella della proprietà La Brulerie, nella Valle della Loira, acquistata da Delon nel 1971, e dove ha vissuto negli ultimi 50 anni.

Ad officiare sarà monsignor Jean-Michel Di Falco, ex vescovo di 82 anni, che nel 2017 aveva celebrato i funerali dell'attrice Mireille Darc, compagna di Delon per quindici anni che visse con lui a Douchy. Il Gattopardo aveva parlato della sua fede in un'intervista, confidando la sua forte devozione per la vergine Maria ("La donna con cui parlo di più"). Accando ai figli Anthony, Anouchka e Alain-Fabien non ci sarà la 66enne Hiromi Rollin, badante e ultima compagna dell'attore, che gli era stata accanto per tanti anni.

Prima di essere cacciata dalla tenuta di Douchy nel 2023, accusata di abusi e circonvenzione di incapace, viste le gravi condizioni in cui viveva Delon a causa di un linfoma. Proprio domenica in un'intervista a Le Figaro aveva rivelato che i due avevano continuato a sentirsi e si era detta devastata perché le era stato impedito di dirgli addio.

L'icona del cinema francese riposerà con i suoi 35 anni, ma non con Loubo. Il pastore belga che "amava con un figlio" non sarà sottoposto a eutanasia, come aveva chiesto Delon per portarlo con sé nella tomba. "Ha una casa e una famiglia", ha comunicato la Fondazione Brigitte Bardot, che si occupa della protezione degli animali.



