Pilar Fogliati e Scicchitano neo sposi dentro il caos

Tutto in una notte, in genere la più importante per due innamorati: quella di nozze. Nel caso di Eleonora (Pilar Fogliati) e Valerio (Filippo Scicchitano) non sarà così, ma un piccolo grande inferno vissuto tra taxi e inseguimenti in una Roma ancora più dolente del solito.

Questo lo scenario di 'Finché notte non ci separi' di Riccardo Antonaroli, brillante commedia dolce amara al cinema dal 29 agosto con 01 Distribution e già film di chiusura della 70° edizione del Taormina Film Fest.

Dopo essersi scambiati le fedi troviamo Eleonora, osteopata, e Valerio, agente immobiliare, nella suite Love di uno degli alberghi più lussuosi di Roma.

Al primo approccio, cade dalla giacca del novello sposo qualcosa che non dovrebbe proprio cadere, un anello di una sua ex, con tanto di un suo assegno regalo di nozze. Ora Eleonora vuole vederci chiaro e così, senza perdere tempo, monta di notte sulla sua auto con il neo sposo alla ricerca della verità.

Nel frattempo i genitori di lui (Giorgio Tirabassi e Lucia Ocone) non si danno pace per tutto quello che inaspettatamente sta accadendo sotto i loro occhi. Scritto da Roberto Cimpanelli, Giulia Martinez e Susanna Paratore, il film che si avvale delle musiche del Premio Oscar Nicola Piovani ha nel cast anche Francesco Pannofino, Valeria Bilello, Claudio Colica e Neva Leoni, Grazia Schiavo e Armando De Razza.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA