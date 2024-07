Brad Pitt in pista a Silverstone per il film sulla F1

Brad Pitt è un grande appassionato di corse automobilistiche e da spettatore o da attore non manca agli appuntamenti più importanti. A Silverstone sta seguendo la Formula 1 ed è stato immortalato sul circuito durante la sessione di prove libere in vista del Gran Premio della Gran Bretagna, tredicesimo round stagionale della F1. L'attore di Hollywood, in tuta bianca con i loghi degli sponsor in evidenza, casco nero e bianco in testa, si è messo al volante di un'auto.



Esattamente come un anno fa sullo stesso circuito inglese. La passione coincide con il lavoro: è il nuovo film di Pitt, F1, che aveva subito uno stop lo scorso anno per via degli scioperi e di cui si parla come uno dei titoli forti dell'estate prossima al cinema.

Prodotto da Jerry Bruckheimer e Joe Kosinski, avrà la ribalta del GP di Silverstone perché domani sarà trasmesso il teaser ufficiale. L'uscita in sala è prevista nel giugno 2025. Sembra che la star americana si sia allenata per mesi per guidare lui stesso l'auto da corsa sul set. Si tratta di una produzione Apple Originals, per la regia di Joseph Kosinski (Top Gun: Maverick, con un altro attore cui piace il rombo dei motori, Tom Cruise). Warner Bros. Pictures si è aggiudicata i diritti per la distribuzione cinematografica sia negli Stati Uniti (il 27 giugno) sia nel mondo (il 25 giugno).

Realizzato in collaborazione con la Formula 1, il nuovo film sceneggiato dall'autore di Top Gun Maverifk Ehren Kruger è immerso nel mondo dei motori, e le riprese si svolgono proprio durante le gare previste dal calendario sportivo del mondiale.



Il cast comprende anche la candidata all'Oscar Kerry Condon, il vincitore dell'Oscar Javier Bardem, il vincitore dell'Emmy e del Golden Globe Tobias Menzies, Sarah Niles e Kim Bodnia. Alla produzione ha partecipato anche la Dawn Apollo Films del sette volte campione del mondo di F1 Sir Lewis Hamilton.

Brad Pitt potrebbe essere tra le super star della Mostra del cinema di Venezia (28 agosto-7 settembre) per presentare con l'amico George Clooney la commedia Wolfs di Jon Watts in sono due faccendieri solitari costretti a lavorare insieme per coprire un crimine di alto profilo. Intanto per il film indossa la tuta bianca di un ex pilota che torna in Formula 1, insieme a Damson Idris (Snowfall) nel ruolo del suo compagno di squadra all'Apxgp, un team immaginario. Pitt con la sua Plan B è anche coproduttore, mentre al film hanno anche collaborato dieci team di F1 e i loro piloti.

Il filone sportivo al cinema sta conoscendo un grande momento tra documentari (si attende La Valanga Azzurra sulle imprese dello sci italiano, cui lavora Domenico Procacci di Fandango con Giovanni Veronesi e Sandro Veronesi) e film come i recenti Ferrari di Michael Mann con Adam Driver nei panni del fondatore del cavallino rampante, Race for Glory - Audi vs Lancia di Stefano Mordini sull'epico mondiale rally del 1983 con la competizione tra Audi Sport e Lancia Abarth con protagonisti Riccardo Scamarcio (Cesare Fiorio) e Daniel Bruhl (Roland Gumpert), in attesa del film su Maserati, Maserati: a racing life dedicato alla storia dei fratelli Alfieri, Ettore ed Ernesto e prodotto da Ilbe, mentre il sogno di un film sullo sport resta un progetto per Matteo Garrone, ex tennista.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA