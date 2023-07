Barbenheimer fa record, oltre un miliardo nel mondo

Barbenheimer si conferma un fenomeno anche nel secondo fine settimana dall'uscita. I due film, Barbie e Oppenheimer, hanno superato il miliardo di incassi a livello mondiale. Lo scrivono i media americani. In particolare in Usa, la pellicola diretta da Greta Gerwig con Margot Robbie e Ryan Gosling ha incassato 93 milioni di dollari, mentre Oppenheimer di Christopher Nolan ha superato i 46 milioni di dollari. In Usa e Canada, Barbie da solo ha incassato quasi 352 milioni di dollari e si appresta a diventare il più grande successo di botteghino dell'estate. Ogni volta che viene proiettato, porta all'incirca 20 milioni di dollari. Per quanto riguarda gli incassi globali, il film è arrivato a 775 milioni.

"È un numero folle - ha detto Jeff Goldstein della Warner Bros (la casa di distribuzione della pellicola, ndr) - c'è un pubblico integrato che vuole far parte di questo momento 'zeitgeist'. Ovunque le persone vestono di rosa. Il rosa si sta impossessando del mondo". Goldstein sottolinea inoltre che Barbie attrae anche un pubblico che torna a vedere il film una seconda volta, secondo le stime, il fenomeno rappresenta un 12% delle vendite.

Nel caso di Oppenheimer, il film sul padre della bomba atomica ha incassato in Usa oltre 174 milioni di dollari, mentre a livello globale poco più di 400 milioni. Barbenheimer ha eclissato Haunted Mansion il nuovo film della Disney adattamento dell'omonima attrazione del parco di divertimenti. Costato circa 150 milioni di dollari, ha avuto un debutto da 24 milioni in Usa e 9 oltreoceano.



