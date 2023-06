Gli attori di Hollywood autorizzano lo sciopero

(ANSA) - NEW YORK, 06 GIU - Gli attori di Hollywood rappresentati dal sindacato Sag-Aftra hanno dato a stragrande maggioranza luce verde a uno sciopero se dovessero fallire le trattative con studi e servizi in streaming per il rinnovo del contratto di lavoro.

Il vecchio contratto scadrà il 30 giugno. Hanno votato 65 mila membri del sindacato che rappresenta oltre 160 mila tra attori, giornalisti della televisione, annunciatori e cascatori: il 98% si è dichiarato a favore dello sciopero.

Lo scorso fine settimana hanno concluso un nuovo contratto i registi della Directors Guild of America. Restano in sciopero dal primo maggio gli sceneggiatori della Writers Guild, la cui agitazione ha di fatto bloccato ogni nuova produzione di Hollywood. (ANSA).