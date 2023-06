Debuttano le bambole dal film Barbie di Greta Gerwig

(ANSA) - NEW YORK, 06 GIU - La Barbie di Greta Gerwig è ancora di là da venire, ma per i fan che non vedono l'ora di gustarsi l'interpretazione che la regista di Lady Bird e Piccole Donne ha dato della bambola della Mattel sono arrivate sul mercato le prime bambole ispirate ai personaggi del film. Ciascuna bambola distribuita dal colosso del giocattolo è accessoriata con i vestiti indossati dagli attori sul set. La Barbie protagonista, interpretata da Margot Robbie, ne sfoggia parecchi tra cui quello del "giorno perfetto": un mini-abito a quadretti rosa e bianchi, con collana di margherite e ai piedi scarpette decorate con un cuore.

È la prima volta che Barbie ispira un film live action. Tra i nuovi giocattoli c'è ovviamente anche il Ken dai capelli al platino di Ryan Gosling. Hanno avuto bambole ispirate ai loro personaggi anche Issa Rae, Simu Liu e America Ferrera. Non potevano mancare, tra gli accessori, la casa e la Barbie-mobile decappottabile nel colore di ordinanza: rosa shocking. Un colore che e' stato usato così a profusione per dipingere il set da provocare una carenza internazionale di vernice rosa, hanno confidato Gerwig e la scenografa del film Sarah Greenwood in un'intervista al mensile Architectural Digest: "Volevo che i rosa fossero molto brillanti e tutto quasi eccessivo", ha detto la regista, mentre Greenwood ha ammesso che "il mondo ha finito la vernice rosa", riferendosi a una particolare tonalità fluorescente prodotta dalla Rosco. Girato nei set della Warner alla periferia di Londra, il film su Barbie di Greta Gerwig uscirà nelle sale il 21 luglio.

