Buca la bolla, il corto vince ai Ciak Junior

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - Sono stati assegnati a Jesolo Lido nell'ultima giornata del festival internazionale i premi Ciak Junior, che ha visto ospiti tanti ragazzi italiani e da altri paesi del mondo.

A vincere come miglior film italiano il cortometraggio Buca la bolla, realizzato con un gruppo di giovani della Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso.

Il breve film ha ricevuto anche il Premio come Miglior Film Internazionale e il Premio Città di Jesolo assegnato dalle classi che hanno visionato in anteprima i cortometraggi realizzati. Il corto Buca la bolla ha vinto il premio come Miglior Film italiano assegnato da una giuria di giornalisti, docenti universitari ed esperti di mondo dell'infanzia. I produttori partner del progetto per questa XXXI edizione del Festival sono Bavaria Filmstadt - Middlewood e.V. per la Germania, City Schools Antwerp in collaborazione con Sound with Vision per il Belgio, Sylvain Biegeleisen - Zen Productions per Israele e la new entry Intercultural Project IKHM Association Mannheim. I 4 gruppi di studenti italiani che provengono da Treviso, Trento, Reggio Emilia e Andria (BT) possono dirsi molto soddisfatti, dato che ogni film porta a casa uno o più premi.

La trasmissione con una puntata dedicata a ciascuno dei cortometraggi realizzati, oltre allo special con le immagini del Festival, andrà in onda a luglio su Canale 5. (ANSA).