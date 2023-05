Cage è Dracula da commedia horror in Renfield

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - Provare a liberarsi del proprio status di servitore di Dracula con un gruppo di auto aiuto dedicato alle relazioni distruttive. E' la creativa e disperata scelta del protagonista di Renfield di Chris McKay, la folle e irriverente commedia horror ad alto tasso di violenza cartoonistica e splatter, ambientata nella New Orleans di oggi, che il regista Chris McKay ha basato su un'idea originale di di Robert Kirkman (qui coproduttore), creatore di The Walking Dead e Invincible.. Al centro del film in arrivo nelle sale dal 25 maggio con Universal, lo scontro senza esclusione di colpi tra R.M Renfield (Nicholas Hoult) famiglio da secoli del principe delle tenebre e il conte Dracula reso da Nicolas Cage in una trascinante performance, unita all'omaggio, a colpi di citazioni cinefile, a tanti interpreti passati del personaggio, da Max Schrenk a Bela Lugosi, passando per Christopher Lee e Gary Oldman.

Cage è rimasto subito colpito dall'idea di fondo: "L'ho trovata una modalità originale di raccontare la storia, che ci avrebbe permesso di assumere un tono simile a quello adottato in Un lupo mannaro americano a Londra, che mi piace da sempre" ha spiegato nelle note di produzione". Qui l'iperstressato e pallido servitore del vampiro è stanco di portare vittime innocenti (tra quelle suggerite, turisti inconsapevoli, molte suore o un pullman di cheerleader) al suo signore, che dopo l'ennesima lotta con 'cacciatori' e preti armati di paletti e croci, è in fase di recupero di energie e ricostruzione del corpo. Renfield prova così a cavarsela portando a Dracula i corpi degli uomini colpevoli di aver fatto soffrire le persone nel suo gruppo di auto aiuto. Il vampiro però non gradisce, e ancora meno accetta l'ammutinamento del suo famiglio. I cattivi però non mancano mai così Dracula trova valenti alleati nella famiglia di criminali più potenti della città, I Lobo, mentre Renfield, che diventa invincibile, o quasi, quando mangia insetti, si fa aiutare da Rebecca (Awkwafina), poliziotta di sani principi ma con un problema di controllo della rabbia.

