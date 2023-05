A Milano il primo spazio per la realtà virtuale al cinema

(ANSA) - MILANO, 05 MAG - La realtà virtuale entra al cinema con Anteo Rai Cinema Spazio Realtà Virtuale, il primo spazio in Italia per la realtà virtuale in sala, unico cinema di questo tipo a pagamento con programmazione regolare tutto l'anno.

E' stato inaugurato oggi, infatti, il nuovo spazio, al terzo piano di Anteo Palazzo del Cinema, dedicato in modo permanente alla VR Experience: 20 sedute comprensive di visori e cuffie. La programmazione proposta - viene anticipato - spazierà da tematiche di attualità, come la salvaguardia dell'ambiente, a temi socialmente rilevanti, fino a contenuti culturali.

"Vogliamo esplorare - dice Lionello Cerri, amministratore delegato di Anteo - tutte le novità e i cambiamenti che caratterizzano il mondo del cinema e dell'audiovisivo. Le nostre sale non sono solo luogo di fruizione cinematografica, ma anche spazi di incontro e di condivisione di passioni, dove sviluppare la propria curiosità verso tutte le esperienze possibili. Questo nuovo spazio dedicato alla VR Experience risponde alla voglia di conoscere, confrontarsi e crescere insieme ai nostri spettatori".

"Siamo felici - aggiunge Paolo Del Brocco, ad di Rai Cinema - di partecipare a questa iniziativa che rappresenta un importante passo avanti nella creazione di un'esperienza audiovisiva totalmente immersiva e innovativa per il pubblico italiano e che conferma la sala cinematografica come luogo cardine per la valorizzazione del cinema. Intendiamo in questo modo facilitare l'esperienza audiovisiva in ogni sua forma, creare nuove possibilità di fruizione di contenuti e coinvolgere un pubblico sempre più ampio e differenziato presidiando anche le forme di espressione narrativa più innovative".

Il 13 e 14 maggio il pubblico avrà la possibilità di conoscere ed esplorare il nuovo spazio e immergersi nella VR Experience in un open day gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili. (ANSA).