Cannes: Tutti i film in concorso per la Palma d'oro

La presidente Iris Knobloch e Thierry Frémaux, Delegato Generale, hanno annunciato la Selezione Ufficiale del 76/o Festival di Cannes, durante la conferenza stampa del 13 aprile 2023 a Parigi. Il festival (16-27 maggio) sarà aperto dal film fuori concorso JEANNE DU BARRY di MAØWENN.

Questi i 19 titoli in gara per la Palma d'oro, sei le registe donne, un numero record ha sottolineato Fremaux:

- CLUB ZERO di Jessica HAUSNER (Austria)

- THE ZONE OF INTEREST di Jonathan GLAZER (Gran Bretagna)

- FALLEN LEAVES di Aki KAURISMAKI (Finlandia)

- LES FILLES D'OLFA di Kaouther BEN HANIA (FOUR DAUGHTERS) (Tunisia)

- ASTEROID CITY di Wes ANDERSON (Usa)

- ANATOMIE D'UNE CHUTE di Justine TRIET (Francia)

- MONSTER by KORE-EDA Hirokazu (Giappone)

- IL SOL DELL' AVVENIRE di Nanni MORETTI (Italia)

- L'ÉTÉ DERNIER di Catherine BREILLAT (Francia)

- KURU OTLAR USTUNE di Nuri Bilge CEYLAN (ABOUT DRY GRASSES) (Turchia)

- LA CHIMERA di Alice ROHRWACHER (Italia)

- LA PASSION DE DODIN BOUFFANT di TRAN Anh Hun (Vietnam)

- RAPITO di Marco BELLOCCHIO (Italia)

- MAY DECEMBER di Todd HAYNES (Usa)

- JEUNESSE di WANG Bing (Cina)

- THE OLD OAK di Ken LOACH (Gran Bretaga)

- BANEL E ADAMA di Ramata-Toulaye SY (Francia) primo film (concorre alla Camera d'oro)

- PERFECT DAYS di Wim WENDERS (Germania)

- FIREBRAND di Karim AØNOUZ (Brasile) (ANSA).