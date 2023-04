Alice Rohrwacher, a Cannes sono cresciuta, torno grata e felice

(ANSA) - ROMA, 13 APR - "Sono così felice e onorata di tornare in selezione ufficiale a Cannes dopo 5 anni - dichiara Alice Rohrwacher, in concorso con il suo nuovo film La Chimera.

"Cannes è un Festival che mi ha visto crescere e che mi ha dato la libertà di continuare a cercare, a sperimentare. Ringrazio Thierry Frémaux e il comitato di selezione per la fiducia e tutte le persone che mi hanno accompagnata nel lungo viaggio de La Chimera".

Scritto e diretto da Alice Rohrwacher, il film è ambientato negli anni '80, nel mondo clandestino dei "tombaroli". La Chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O'Connor, premio Emmy per il principe Carlo di The Crown 3 e 4) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici.

Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. La regista, quest'anno candidata all'Oscar con il corto Le Pupille, torna in concorso sulla Croisette dopo Lazzaro Felice (Migliore Sceneggiatura 2018) e Le Meraviglie (Gran Premio della Giuria 2014). Come tutti i film di Alice Rohrwacher, è stato prodotto da Carlo Cresto-Dina per tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con Ad Vitam Production (Francia) e Amka Films Productions (Svizzera), in collaborazione con Arte France Cinema, in associazione con TRT-Cinema.

L'uscita del film è prevista per il 2023, distribuito in Italia da 01 Distribution. A distribuirlo negli Stati Uniti sarà invece NEON (Parasite, Titane, The Triangle of Sadness). Per La Chimera, Alice Rohrwacher è tornata inoltre a lavorare con le sue storiche collaboratrici: la direttrice della fotografia Hélène Louvart (The Lost Daughter), la montatrice Nelly Quettier (Holy Motors), la scenografa Emita Frigato, la costumista Loredana Buscemi e la acting coach Tatiana Lepore. Sostengono il progetto in Svizzera Swiss Television RSI SSR SRG ed in Francia il fondo Cinéma du Monde del CNC.