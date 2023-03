Moviemov, il cinema italiano torna in Asia dal 27 al 31 marzo

(ANSA) - ROMA, 27 MAR - Riparte il Moviemov Italian Film Fest, prodotto e organizzato dall'Associazione culturale Playtown Roma che porta il cinema italiano nel sud est- asiatico. Il festival itinerante - nato nel 2010 grazie al sostegno della Direzione Generale per il Cinema del Ministero della Cultura, in collaborazione e con le Ambasciate italiane, la Philippine-Italian Association (PIA) e il Film Development Council of the Philippines (FDCP) - quest'anno si terrà dal 27 e al 31 marzo e coinvolge oltre al pubblico asiatico di Filippine e Thailandia anche le scuole e le università delle Filippine. I titoli scelti per questa XII edizione sono "Nostalgia" di Mario Martone, "La Stranezza" di Roberto Andò, "Ghiaccio" di Fabrizio Moro e Alessio De Leonardis, "Margini" di Niccolò Falsetti e Francesco Turbanti, "Princess" di Roberto De Paolis, "Siccità" di Paolo Virzì e "Il signore delle formiche" di Gianni Amelio.

Tra gli artisti che hanno già confermato la loro presenza Vinicio Marchioni protagonista di "Ghiaccio", che sarà al festival insieme al regista Alessio De Leonardis e alla produttrice Francesca Verdini; Leonardo Maltese, attore rivelazione de "Il signore delle formiche", Maurizio Lombardi interprete di "Princess" e Niccolò Falsetti per "Margini".

Le proiezioni saranno arricchite da due giornate dedicate ai talks (30-31 marzo) e visibili in streaming anche dall'Italia grazie alla partnership tecnica con My Movies. Gli studenti di University of the Philippines Piccola Italia (UP Piccola Italia), Lyceum of the Philippines University Cavite (LPU), MINT College, University of San Carlos, University of Science and Technology of Southern Philippines (USTP), Xavier University Ateneo de Cagayan, De La Salle University, OF Montessori parteciperanno agli incontri. Verrà decretato il film vincitore attraverso il voto del pubblico online.

La manifestazione torna dopo il successo delle precedenti edizioni che negli anni, grazie a Goffredo Bettini che ha ideato e presiede il Moviemov, hanno portato nel sud-est asiatico più di 200 film con oltre 150 ospiti, tra cui Agostino Ferrente, Carolina Crescentini, Ferzan Ozpetek, Paola Minaccioni, Roberto Faenza, i Fratelli Taviani, Marco Risi, Giuseppe Tornatore.

