Il frutto della tarda estate, la vita tra le piante di fico

È vero, come dice una delle protagoniste di questo film della regista franco-tunisina Erige Sehiri, "accadono tante cose nei frutteti", e c'è così in un campo di fichi pronti per essere raccolti un intero mondo, un microcosmo dove si consumano amori, contrasti generazionali e piccoli soprusi. Questo solo uno degli insegnamenti di quel delizioso film che è IL FRUTTO DELLA TARDA ESTATE, in sala distribuito da Trent Film dopo essere stato apertura della 32° edizione del FESCAAAL (Festival del Cinema Africano, d'Asia e America Latina). Già alla Quinzaine al Festival di Cannes 2022, poi a Toronto e Palm Springs, il film premiato al workshop Final Cut in Venice alla 78/a edizione è stato infine selezionato dalla Tunisia per gli Oscar 2023.

Di scena appunto un frutteto a Nord-Ovest della Tunisia. Qui ogni mattina uno scaltro caporale porta, con il suo pick-up bianco, gli operai a lavorare. Si tratta per la maggior parte di ragazze e donne che lavorano alla raccolta dei fichi. Tra queste piante secolari, sotto gli sguardi esperti dei lavoratori più anziani e del caporale, accade un po' di tutto. Si consumano vanità, rancori, si ricuciono storie, si litiga, si fanno selfie proibiti e c'è anche chi ruba. Comunque si tratta di tutti cuori puri, di anime pasoliniane senza vera malizia che si confrontano con le restrizioni culturali e sessuali del loro paese e in cui comunque compare sempre con forza l'antica identità culturale femminile piena di buon senso e maturità. Nel cast: Abdelhak Mrabti, Fide Fidhili, Gaith Mendassi, Hneya Ben Elhedi Sbahi e Leila Ouhebi.