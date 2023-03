Diane Keaton felicemente single, non ho mai voluto sposarmi

(ANSA) - NEW YORK, 23 MAR - Single e felice di esserlo. Diane Keaton, 77 anni, non ha dubbi a riguardo e in un'intervista al magazine AARP, che la ha dedicato la copertina del prossimo numero, dice che il matrimonio non sarebbe stata una buona idea per lei e che non ha neanche frequentazioni romantiche. L'attrice e regista statunitense ha tuttavia adottato una ventina di anni fa Dexter, 27 anni e Duke, 22 anni. Ha anche un cane, Reggie, che naturalmente adora. In passato Diane Keaton ha avuto relazioni, tra gli altri, con Woody Allen, Warren Beatty e Al Pacino e ora non è affatto rattristata di essere single.

"Penso che avrei avuto più bisogno di un aspetto materno - ha spiegato -, non penso sarebbe stata una buona idea per me sposarmi. Sono felice di non averlo fatto". Ha aggiunto anche che non esce con nessuno romanticamente da almeno 15 anni.

Nel 2019 in un'intervista a People disse che non aveva mai voluto unirsi in matrimonio: "Ho 73 anni e credo di essere l'unica della mia generazione, o anche prima, ad essere stata una donna single tutta la vita". (ANSA).