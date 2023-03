Il Sol dell'Avvenire, il film di Moretti in sala dal 20 aprile

Uno sfondo a raggi giallo, un cerchio rosso al centro e un uomo appeso che guarda in su: è il poster del SOL DELL'AVVENIRE, il nuovo film di Nanni Moretti che sarà in sala dal 20 aprile. Protagonista del nuovo film, ambientato tra gli anni '50 e '70 nel mondo del circo e del cinema, è l'attore e regista francese Mathieu Amalric, che recita accanto a un cast guidato da Margherita Buy e Silvio Orlando, con Barbora Bobulova, lo stesso Nanni, Elena Lietti, Jerzy Stuhr, Laura Nardi, Beniamino Marcone, Rosario Lisma, Flavio Furno, Francesco Brandi. Girato a Cinecittà, prodotto dalla Sacher Film e da Fandango con Rai Cinema, sarà distribuito da 01.

Il Sol dell'Avvenire è dato tra i titoli 'sicuri' della selezione del festival di Cannes (16-27 maggio) e l'uscita precedente, il 20 aprile, è non solo ammessa, ma anche una tradizione per i film di Moretti andati a Cannes.