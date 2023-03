DinsiemE, viaggio leggendario per credere in sé stessi

L'importanza "di credere in se stessi, capendo il proprio valore e la bellezza del gioco di squadra", ma anche "sentire la libertà di essere chi si vuole, senza farsi condizionare dalle etichette e dagli altri". E' ciò che Dominick Alaimo, classe 1997, e il compagno Erick Parisi, classe 1996, componenti del duo di youtuber amatissimi dai bambini, i DinsiemE, vorrebbero far arrivare al pubblico con il loro primo film, la commedia fantasy action Il viaggio leggendario di Alessio Liguori, in uscita il 23 marzo in 400 copie con Medusa. Il film, realizzato da Lotus Production (società Leone Film Group) in collaborazione con Medusa Film e Dinsieme Srl, è tratto dall'omonimo libro (edito da Magazzini Salani) di Alaimo e Parisi, che hanno oltre un milione e 700 mila iscritti sul loro canale youtube e milioni di visualizzazioni per i loro video. Proprio come un altro duo fenomeno a misura di bambini nato sul web e arrivato al cinema, i Me contro te sono siciliani, ma "non ci conosciamo di persona, non c'è stata occasione" spiegano. Partendo dal loro amore per saghe come Star Wars, Ritorno al futuro e i classici Disney, e con una marea di ideali riferimenti, dai film di Bud Spencer e Terence Hill a Jumanji, la storia prende il via da una serata in casa della coppia, insieme a delle amiche per vedere un film. La svolta arriva quando il dono di una misteriosa console, portato da uno strano postino (Herbert Ballerina), proietta e rinchiude il pauroso ma determinato Erick e la coraggiosa e brillante Dominick in un videogioco. Qui i due si ritrovano nella magica terra di Leggendaria, composta da tre regni, Camelot, Atlantide e Diamante.

A metterli in pericolo i due 'classici' avversari mascherati dei Dinsieme, l'ambizioso Dottor Giniu e il suo fratello più imbranato, il Dottor Timoti. Per salvare Leggendaria e poter tornare a casa Erick e Dominick, dovranno far ricorso a tutte le loro risorse e all'aiuto di nuovi amici, come Ginevra (Sofia Iacuitto) e il filosofo Platone (Gianni Franco). "Nel film c'è molta passione per il cinema degli anni '80 e '90 - spiega Liguori, già autore di film come il thriller mystery The boat con Marco Bocci e Diane Fleri -. Mi sono subito innamorato di questa fiaba, anche per i messaggi che vengono veicolati. I DinsiemE sono due talenti capaci di utilizzare un medium come il web per far sognare, intrattenere, divertire i più piccoli e parlare al bambino interiore degli adulti". Il regista si è avvicinato al loro mondo "con grande rispetto, mi sono reso conto di come potesse funzionare anche al cinema, attraverso un vero film", con grande attenzione a ogni aspetto, dalle inquadrature alle ambientazioni dal vero. Fra le location, per Camelot il Castello Piccolomini a Balsorano, in Abruzzo; per Atlantide, Rocca Sinibalda vicino Rieti e per il regno di Diamante, il Castello Papadopoli Giol a San Polo di Piave (Treviso). "Quello che ci hanno detto molti bambini è che andranno per la prima volta al cinema proprio per vedere il nostro film e questo ci dà grande gioia ma ci fa sentire una grande responsabilità come anche con i nostri video. Sappiamo di rapportarci a creature pure e vogliamo comunicargli messaggi positivi" sottolinea Dominick. "C'è nei bambini di oggi - aggiunge Erick - una grande voglia di sognare. Speriamo di poter far arrivare loro anche l'amore per il cinema, chissà che tra i bambini di oggi non ci sia un futuro regista di domani"