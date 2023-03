India in festa per Oscar a canzone 'Naatu Naatu'

(ANSA) - NEW DELHI, 13 MAR - Tripudio generale in India per i due Oscar conquistati nella notte delle stelle dal documentario "The Elephant Whisperers" e dalla canzone "Naatu Naatu", colonna sonora di "RRR", Rise Roar Revolt, il film in lingua telugu dai tratti fortemente anticoloniali, che racconta le vicende di due eroi della battaglia contro l'Impero britannico negli anni Venti, disponibile sulla piattaforma Netflix.

L'assegnazione delle statuette di Hollywood è definita sui media e sui social indiani una "vittoria storica", ma è soprattutto "Naatu Naatu" ad essere festeggiata, prima canzone indiana a conquistare un Oscar nella storia del 95 anni del Premio.

L'intera sequenza di "Naatu Naatu" che significa "danza, danza", nel film "RRR" dura dieci minuti, e, come spiega il regista, "ne riassume interamente la trama".

Per completare la coreografia sono state necessarie due settimane, con 12 ore di lavoro al giorno, 150 ballerini e un'equipe di 200 persone. Curiosamente, la sequenza è stata filmata in Ucraina, poche settimane prima dello scoppio della guerra: l'edificio elisabettiano bianco azzurro che si vede sullo sfondo è il Mariinskyi Palace, residenza ufficiale del presidente Volodymyr Zelensky. (ANSA).