Oscar 2023, Hollywood aspetta la notte delle stelle

Oscar 2023, tutto è pronto per la notte delle stelle. Hollywood attende la 95/a edizione degli Oscar, in programma al Dolby Theatre dalle 17 di domenica pomeriggio (le 2 di notte in Italia): Tutte le nomination

Mentre negli hotel più esclusivi della città, da West Hollywood a Beverly Hills, si accavallano eventi mondani riservatissimi, la passerella su cui sfileranno i vip è tutta un fermento di addetti ai lavori e di curiosi che si scattano selfie.

Quel sogno chiamato Oscar

LO SPECIALE

L'atmosfera, sabato sera, era quella delle grandi occasioni. "Su questo viale, regaliamo sogni ogni giorno. Domani è il nostro Natale", dice all'ANSA una donna vestita da Catwoman, vera istituzione dell'Hollywood boulevard insieme ad altri colleghi mascherati da supereroi o personaggi di Star Wars. Sono loro i guardiani quotidiani del sogno: si fanno foto con i turisti, danno un tocco bizzarro a questa parte di città, piena di souvenir economici e cibo scadente. "In questa settimana raddoppiamo gli affari. Domani lasciamo spazio alle stelle vere. Ma lunedì torniamo", promette Darth Vader. Il traffico nelle strade attorno procede a passo d'uomo.

La pioggia ha graziato Los Angeles almeno nell'ultimo giorno di preparazione. Il meteo incerto ha comunque costretto gli organizzatori a coprire la passerella con grandi teloni impermeabili. Dei drappi rosso fuoco ondeggiano lungo il percorso d'accesso al teatro, mentre a terra - ancora coperto dal cellophane - c'è il "tappeto rosso" più famoso del mondo, che però quest'anno è color champagne. Decine di guardie di sicurezza accasciate alle transenne controllano che i curiosi non ci camminino sopra. Lungo i bordi, sfila un'allegra e varia processione di persone, venute a pregustare l'atmosfera degli Oscar. "Siamo il corpo di ballo di una scuola superiore di Salt Lake City. La nostra non è una semplice gita, è un sopralluogo: il prossimo anno vogliamo esibirci sul palco", scherza la professoressa che accompagna 30 adolescenti urlanti. "Noi veniamo dall'Illinois", gridano altre ragazze, appena dietro: "È emozionante essere qui!", e giù di selfie con una statuetta a dimensioni sovrumane.

Nel negozio di souvenir dell'attiguo Chinese Theatre, Vivi non ha dubbi: "questa settimana per noi è la più redditizia dell'anno". Vende a 5,99 dollari la versione di plastica della statuetta dorata: "si sente elettricità nell'aria". Sono eccitati anche due sposini tedeschi, che gli Oscar li hanno visti solo in tv: "È tutto più piccolo di come pensavo - dice Corinne - ma valeva la pena sbirciare!".