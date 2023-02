Famiglia Halyna Hutchins fa causa a Alec Baldwin

(ANSA) - NEW YORK, 10 FEB - Nuovi guai giudiziari per Alec Baldwin: l'attore, incriminato in gennaio per omicidio colposo, e' stato citato in giudizio dai genitori e dalla sorella di Halyna Hutchins, la direttrice della cinematografia del film 'Rust' uccisa da una pallottola della pistola che Baldwin teneva in mano durante le riprese. La madre, il padre e la sorella di Halyna vivono in Ucraina. Nei mesi scorsi il marito della donna, Matthew, aveva fatto causa a Baldwin ma l'azione legale era stata chiusa con un patteggiamento in base al quale l'uomo era stato cooptato nel team di 'Rust' come produttore esecutivo. A rappresentare la famiglia della cineasta presso la Superior Court della Contea di Los Angeles e' la nota avvocatessa femminista Gloria Allred. Anatolii Androsovych, il padre, Olga Solovey, la madre, e la sorella Svetlana Zemko accusano Baldwin e altri della produzione di negligenza e di aver provocato intenzionalmente danni emotivi e la perdita di un parente. La Hutchins aveva 42 anni quando e' stata uccisa sul set in Nevada del western low cost di cui Baldwin oltre che protagonista era anche tra i produttori. L'attore stava provando una scena quando una pallottola 'viva' e' partita dalla pistola che aveva in mano colpendo a una spalla il regista Joel Souza e ferendo Halyna mortalmente. "I suoi familiari non saranno in grado di godersi la vita come quando la loro preziosa Halyna era viva", ha detto la Allred: "Halyna era la luce delle loro vite".

L'annuncio della causa arriva a pochi giorni dall'incriminazione a fine gennaio di Baldwin e dell'armiera della troupe Hannah Gutierrez-Reed. Un altro membro della troupe, il primo assistente regista Dave Halls che aveva messo la pistola in mano all'attore assicurandogli che era sicura, si e' dichiarato colpevole per l'uso negligente di un'arma legale e patteggiato sei mesi di liberta' vigilata. (ANSA).