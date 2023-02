Poitras, omaggio Nan Goldin in lotta contro oscenità potere

(ANSA) - ROMA, 05 FEB - Leone d'oro a Venezia 2022, candidato all'Oscar come miglior documentario il 12 marzo, arriva in sala come evento il 12,13,14 febbraio distribuito da I Wonder pictures e Unipol biografilm collection, TUTTA LA BELLEZZA E IL DOLORE (All the beauty and the bloodshed) della regista americana premio Oscar 2015 e Pulitzer (Citizenfour) Laura Poitras. E' un film diviso in due. Da una parte e' un ritratto documentaristico della storia della fotografa e attivista oggi 69enne Nan Goldin, che ha raccontato con i suoi scatti la cultura underground della New York negli anni '70 e '80 e, dall'altra, della sua lotta militante contro la famiglia Sackler e la Purdue Pharma, produttori e promotori dell'OxyContin, farmaco al centro dell'epidemia degli oppioidi. Al centro ci sono le bellissime opere d'arte di Goldin come The Ballad of Sexual Dependency, The Other Side, Sisters, Saints and Sibyls e Memory Lost in cui la fotografa ritrae gli amici, spesso ai margini della società, rappresentandoli con bellezza e spartana tenerezza. E poi c'è l'altro aspetto, quello della sua lotta contro la famiglia Sackler e la Purdue Pharma, che all'inizio degli anni Duemila innesco' un'epidemia di dipendenza da oppioidi negli Usa, procurando miliardi di dollari alla famiglia Sackler, ma anche un bilancio di oltre 400mila vittime, un caso clamoroso e scandaloso. (ANSA).