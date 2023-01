Sonne di Kurdwin Ayubil vince il Trieste Film Festival

(ANSA) - TRIESTE, 28 GEN - Va a Sonne della regista curda cresciuta a Vienna, Kurdwin Ayub, il Premio Trieste assegnato dalla giuria al miglior lungometraggio in concorso al Trieste Film Festival, rassegna dedicata alla produzione dell'Europa centro orientale. Tra le motivazioni della scelta, "l'aver indagato senza dogmi, e usando la lingua del presente, le questioni ancora irrisolte delle radici, della religione e dell'identità delle nuove generazioni figlie dei flussi migratori, attraverso lo sguardo di tre giovani donne in cerca del loro posto nel mondo".

Il Premio Alpe Adria Cinema, assegnato dalla giuria al miglior documentario, va a Scenes with my father di Biserka Šuran (Olanda, 2022), "una perla di cinema che descrive una famiglia di migranti nell'Europa di oggi". Il Premio TSFF Shorts è stato invece riconosciuto al cortometraggio Plima di Eva Vidan (Croazia, Stati Uniti, 2022) per il "delicatissimo racconto con gli occhi infantili di una società premoderna, femminile, dove le donne presiedono al focolare domestico".

Tra gli altri film premiati, Love is not an orange di Otilia Babara (Belgio, Paesi Bassi, Moldavia, Francia, 2022) insignito del Premio CEI (Central European Initiative), destinato al film che meglio interpreta la realtà contemporanea e il dialogo tra le culture. Il Premio Corso Salani 2023 è andato a Il Cerchio di Sophie Chiarello (Italia, 2022). E, ancora, il Premio SNCCI al Miglior film della critica 2022 è stato riconosciuto a Gli orsi non esistono di Jafar Panahi (Iran, 2022), mentre il Miglior film della critica italiano 2022 va a Piccolo corpo di Laura Samani (Italia, Francia, Slovenia, 2022).

Infine, il Premio Eastern Star 2023, che riconosce una personalità del mondo del cinema che con il suo lavoro ha contribuito, come il Trieste Film Festival, a gettare un ponte tra l'Europa dell'est e dell'ovest, va a Krzysztof Zanussi (ANSA).