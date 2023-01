Tra Asterix & Obelix arriva il soldato Ibrahimović

(ANSA) - ROMA, 26 GEN - E con ASTERIX & OBELIX, IL REGNO DI MEZZO, in sala dal 2 febbraio con Notorius Pictures, siamo al quinto appuntamento con la saga firmata dal regista-attore francese Guillaume Canet. Stessa formula di sempre che non nasconde affatto la derivazione dal fumetto, anzi la amplifica, qualche citazione pop e, infine, cast straordinario composto dallo stesso regista nei panni di Asterix e Gilles Lellouche (Obelix) a cui si aggiungono il premio Oscar Marion Cotillard nei panni di Cleopatra, Vincent Cassel in quelli di Cesare e un inedito e impacciato Zlatan Ibrahimović nel ruolo del soldato romano Caius Antivirus. Siamo nel 50 a.C. e l'imperatrice della Cina è appena stata imprigionata in seguito a un colpo di stato ordito da Deng Tsin Qin, un principe traditore. Aiutata da Maidiremaìs, il mercante fenicio, e dalla sua fedele guardia del corpo Gan Cho, l'unica figlia dell'imperatrice, la principessa Fu Yi, fugge così in Gallia per chiedere aiuto ai due straordinari guerrieri, Asterix e Obelix, dotati di una forza sovrumana grazie alla loro misteriosa pozione magica. I due accettano volentieri di aiutare la principessa a salvare sua madre e a liberare il suo Paese. Inizia così un'avventura piena di colpi di scena sulla strada per la Cina. Ma c'è un problema: anche il grande Cesare e il suo potente esercito, si stanno dirigendo verso il Regno di Mezzo per conquistarlo. Tra le citazioni pop di questo film: i sandali romani hanno la suola rossa, proprio come le scarpe francesi di culto Louboutin; la biga di Cesare che ospita Cleopatra è a forma di Vespa e, infine, il piccione viaggiatore emette il suono di un SMS .

Costo di tutta l'operazione 60 milioni di euro per uno dei pochi grandi franchise del cinema francese che è valso fino ad ora 450 milioni di dollari di incassi in tutto il mondo. te". (ANSA).