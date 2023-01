Da Terezin a Polanski, i film per il Giorno della memoria

(ANSA) - ROMA, 23 GEN - E' soprattutto all'insegna del documentario d'autore, il viaggio cinematografico in arrivo nel segno del Giorno della Memoria. Dai ricordi traumatici di artisti come il regista Roman Polanski e il fotografo Ryszard Horowitz, amici d'infanzia a Cracovia (Hometown), al ritratto di Ella Blumenthal, quasi centenaria sopravvissuta all'Olocausto, in I am Here di Jordy Sank.

E' in uscita Tre minuti di Bianca Stigler (Mescalito Film), con la voce narrante di Helena Bonham Carter, già presentato nel 2021 come evento speciale nella Giornate degli autori alla Mostra del cinema di Venezia. L'autrice attinge le sue immagini da un film amatoriale girato da David Kurtz nel 1938, le uniche immagini in movimento rimaste degli abitanti ebrei di Nasielsk prima dell'Olocausto. Il 25 gennaio con Vision Distribution arriva in sala Hometown - La strada dei ricordi, il documentario di Mateusz Kudla e Anna Kokoszka - Romer. Presentato alla Festa del Cinema di Roma, il film segue Roman Polanski e Ryszard Horowitz, per le strade di Cracovia, mentre ripercorrono il passato e ricordano i momenti difficili della loro vita, durante l'Olocausto, quando si incontrarono nel ghetto ebraico costruito dai nazisti.

E' una storia di fiction ispirata a vicende reali Terezin, esordio alla regia di Gabriele Guidi (in sala dal 26 gennaio con Minerva) con Mauro Conte, Dominika Zeleníkova, Alessio Boni, Cesare Bocci, Antonia Liskova, Maia Morgenstern, girato all'interno del campo di detenzione di Theresienstadt, detto ghetto di Terezin.

Il 27 gennaio debutta in streaming su Nexo+ I Am Here, il documentario di Jordy Sank dedicato a Ella Blumenthal, quasi centenaria dalla personalità straordinaria, che durante le celebrazioni del suo 98/o compleanno si apre ad amici e familiari e narra la sua storia di sopravvissuta all'Olocausto.

Infine, tra gli altri, esce con Bloom, High Maintenance - Vita e opere di Dani Karavan di Barak Heymann, dedicato all'artista israeliano che ha creato numerose installazioni monumentali in tutto il mondo, con alla base i concetti di memoria, comunione e pace. (ANSA).