Missione giungla, i Me Contro Te tornano al cinema

(ANSA) - ROMA, 16 GEN - Il valore dell'amicizia e dell'altruismo unito all'impegno per la protezione della natura, in una nuova imperdibile avventura piena di gag divertenti e di canzoni tutte da cantare e da ballare: dal 19 gennaio Luì (Luigi Calagna) e Sofì (Sofia Scalia) alias i Me Contro Te tornano nei cinema per la gioia del pubblico dei bambini con il nuovo film "Missione giungla", diretto da Gianluca Leuzzi e distribuito nelle sale italiane da Warner Bros. Dopo il successo dei tre film precedenti (3 milioni di biglietti venduti e un incasso totale di 19 milioni di euro), in questo quarto, atteso lavoro - una produzione Warner Bros. Entertainment Italia, Colorado Film Production e Me Contro Te - Luì e Sofì si trovano catapultati direttamente nella giungla più incontaminata, tra liane e animali selvatici, per salvare la Terra da una nuova minaccia.

La cattiva Viperiana ha infatti scoperto che esiste una fonte magica, nascosta proprio nella giungla, grazie alla quale si possono annullare tutti gli incantesimi del mondo. Il suo obiettivo è contaminarla con una pozione magica per trasformare la Terra in un deserto spoglio e senza vita. Il due innamorati Luì e Sofì avranno poco tempo per questa nuova, importante missione dalla quale dipende il destino di tutto il mondo: per riuscire a sconfiggere Viperiana e il suo fedele servitore Serpe si faranno aiutare da Pongo, dalla guida Serenino e da Tara, figlia del capo tribù dei Pesantosi, ma dovranno giocare d'astuzia, stando attenti a nuove insidie e a nemici 'inaspettati'. (ANSA).