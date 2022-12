Golden Globes, premio alla carriera a Eddie Murphy

(ANSA) - NEW YORK, 15 DIC - Eddie Murphy sara' onorato nella serata dei Golden Globes con il premio Cecil B. DeMille alla carriera. Il comico che in passato e' stato candidato sei volte ai premi della Hollywood Foreign Press Association, sara' celebrato per il suo "duraturo impatto sul cinema e la televisione sia davanti che dietro la macchia da presa".

Hanno ricevuto in passato il premio Jane Fonda, George Clooney, Oprah Winfrey, Robert De Niro, Audrey Hepburn, Harrison Ford, Jodie Foster, Sophia Loren, Steven Spielberg, Tom Hanks e altri. La cerimonia dei Golden Globes tornera' sulla Nbc il 10 gennaio dopo che l'anno scorso la rete aveva boicottato la diretta in seguito alle polemiche che avevano investito la Hfpa.

(ANSA).