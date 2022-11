Fenomeno One Piece, la saga anime ancora da record

(ANSA) - ROMA, 29 NOV - Una saga lunga 25 anni che conquista sempre più spettatori: è il fenomeno One Piece, creato nel 1997 da Eiichiro Oda: il manga più venduto di sempre (oltre 500 milioni di copie nel mondo, in Italia esce con Star Comics), diventato anche un anime nel 1999 trasmesso in 80 Paesi. Un successo reso globale anche dai film animati prodotti dal 2000 e arrivati a 15 con 'One Piece Film: Red diretto da Goro Taniguchi, autore anche, oltre 23 anni fa, della prima trasposizione della saga in anime. Un ritorno, che approderà sugli schermi italiani il primo dicembre distribuito da Anime Factory (etichetta di Plaion Pictures), già segnato da un trionfo in Giappone, dove il film ha incassato oltre 18 miliardi e mezzo di yen (per incassi nel mondo totali finora di oltre 180 milioni e mezzo di dollari) che l'hanno reso il nono film giapponese di maggior incasso di tutti i tempi.

Inoltre è il film della saga con il maggior incasso di sempre e il titolo di maggior successo dell'anno nel Paese. Un nuovo capitolo della saga fantasy action adventure animata che punta su due novità: fare della musica e le canzoni uno strumento narrativo, e introdurre una figura femminile forte, la carismatica star globale del pop, Uta, ideatrice di una pericolosa e disperata utopia. Il tutto in un mondo caotico e in bilico percorso da pirati moderni, ricoperto quasi interamente dagli oceani. Una realtà nella quale il protagonista è da sempre il giovane eroe/antieroe Monkey D. Luffy che sogna di diventare il re dei pirati (come il suo idolo/mentore ideale Shanks il rosso). "Luffy ha avuto un'evoluzione sia psicologica che fisica. Una crescita dovuta alle tante persone che ha incontrato, e che ha fatto entrare nella sua ciurma" spiega all'ANSA Renato Novara, doppiatore del personaggio anche nella serie anime e già voce, fra gli altri, tra animazione e live action, per Sonic, Assassins Creed, Full Metal Alchimist, Tredici, South Park. Per Novara "attraverso il personaggio di Uta, in questo film c'è la bellezza di aprire di più questi mondi anche al pubblico femminile. Io ci ho visto anche tanti riferimenti ad alcuni cartoni anni '80 nei quali la musica aveva un ruolo centrale". (ANSA).