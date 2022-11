Cinema: alle Giornate di Sorrento c'è Favino, domani Siani

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Pierfrancesco Favino è tra i primi protagonisti del cinema italiano ad arrivare alla 45' edizione delle "Giornate Professionali di Cinema - New Challenges, together", domani attesi Alessandro Siani e il regista Sydney Sibilia.

Organizzate dall'Anec con la collaborazione dell'Anica, con il sostegno del Ministero della Cultura-DG Cinema e Audiovisivo, della Regione Campania e del Comune di Sorrento e con il patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, le "Giornate" sono partite ufficialmente con la tradizionale accensione dell'albero in Piazza Tasso e gli interventi del sindaco di Sorrento Massimo Coppola, e del presidente dell'Anec Mario Lorini. Ad accogliere i presenti, tra loro alcuni ospiti della casa di riposo Sant'Antonio accompagnati dal garante comunale dei diritti degli anziani, Antonio Coppola, sono stati i protagonisti del film di animazione "Il gatto con gli stivali 2 - L'ultimo desiderio" diretto da Joel Crawford e prodotto da Universal Pictures.

Domani alle Giornate, il principale appuntamento italiano del settore, anche gli attori Giovanna Rei, Erasmo Gensini, Francesco Di Leva, Cristina Donadio ed i registi Giuseppe Nuzzo e Francesco Patierno. Presenteranno i loro listini le distrubuzioni Medusa, Warner Bros. Discovery, Adler Entertainment, Notorius Pictures, 01 Distribution. Alle ore 10, l'attività educational riservata alle scuole del territorio propone al Cinema Tasso la proiezione di "Ragazzaccio" una commedia drammatica di Paolo Ruffini (distr. Adler Film) che parteciperà all'incontro moderato dalla regista ed attrice Cristina Puccinelli. (ANSA).