Cinema: Della Casa; il Tff sta vincendo scommessa,sale piene

"La scommessa era di riportare la gente in sala, contribuire alla riscoperta del piacere di vedere un film al cinema e questa scommessa il Torino Film Festival la sta vincendo". Così il direttore Steve Della Casa commenta le lunghe code della prima giornata del Tff alla quarantesima edizione.

"Film vecchi e nuovi, di ricerca, popolari: code dappertutto.

E' un segnale che va in questa direzione. Hanno avuto grande successo le Masterclass. mi dispiace per le duecento persone che sono rimaste fuori da quella del grande Servillo. Tanta gente anche per Cortellesi, Noemi, al film di Vialli e Mancini".

osserva Della Casa. "Ho visto tanti giovani. Se tornano loro, è possibile che la tendenza si inverta. Abbiamo iniziato il festival proprio con un convegno sull'importanza delle sale, è una conferma che qualcosa può succedere".