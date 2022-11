Sindaco suo paese regala a Benigni copia certificato nascita

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTINO, 26 NOV - "Mi hai fatto il regalo più bello". Così Roberto Benigni ha ringraziato il sindaco di Castiglion Fiorentino (Arezzo) Mario Agnelli che per il 7o/o compleanno ha mandato all'attore e regista nato a Castiglion Fiorentino una copia del certificato di nascita datato 5 novembre 1952 quando alle nove e trenta Luigi Benigni fu Remigio di professione agricoltore si presentò all'anagrafe del paese per denunciare la nascita del piccolo Roberto avvenuta qualche giorno prima, il 27 ottobre, dato alla luce da Isolina Papini fu Francesco.

Un documento che parla delle origini del comico toscano profondamente legate a Castiglion Fiorentino la cui chiesa madre della Collegiata appare nella prima scena de 'La vita è bella'.

Del documento, per ragioni di privacy, non si può, come conferma il sindaco Agnelli, dire di più. Un regalo semplice che ha commosso Roberto Benigni e stupito il primo cittadino che ha ricevuto la chiamata. (ANSA).