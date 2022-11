Strange World, ecologia, avventura e famiglie arcobaleno

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - L'avventura, lo scorrere delle generazioni, l'ecologia, un nuovo mondo e anche il primo personaggio dichiaratamente gay di un classico animato Disney. È quello che si annuncia con STRANGE WORLD - UN MONDO MISTERIOSO di Don Hall, in sala dal 23 novembre con The Walt Disney Company Italia. Come dice a Roma il premiato regista di OCEANIA e premio Oscar per BIG HERO 6: "Ethan, il personaggio gay del film, è un ragazzo pienamente formato e noi siamo orgogliosi che ci sia. La Disney ha sempre fatto film per tutti e nei quali in tutto il mondo ci si possa rivedere". Dice invece il cantante Michele Bravi che insieme a Federica Abbate interpreta il brano originale ANTIFRAGILI dei titoli di coda: "Se da bambino avessi visto un film del genere mi sarei sentito meno solo". Co-diretto e scritto da Qui Nguyen e prodotto da Roy Conli, il film racconta la storia della famiglia Clade dove Searcher (la voce è di Marco Bocci), il capofamiglia, ha scoperto una fonte di energia a base vegetale che ha cambiato il mondo tanto da mettere su un'impresa che porta avanti con moglie e figlio.

Jager (Francesco Pannofino), padre di Searcher, è invece un esploratore leggendario di cui si sono perse da anni le tracce, mentre Ethan (Lorenzo Crisci), infine, figlio di Searcher, è un sedicenne con gran senso dell'umorismo innamorato di un suo coetaneo. Un giorno bussa alla porta dei Clade la presidentessa di Avalonia, Callisto Mal (Valentina Stredini), giunta da loro per chiedere aiuto. Il fatto è che il pando, pianta scoperta da Searcher Clade, è in pericolo e per gli abitanti di Avalonia questa cosa è un vero disastro. Così la famiglia Clade si mette in viaggio per salvare questo paese, ma durante questa impresa faranno una scoperta sensazionale: una terra misteriosa popolata da creature fantastiche. (ANSA).