Continua l'ondata Marvel, da Ant-Man alla maga Agatha

(ANSA) - ROMA, 05 NOV - Il ritorno di BLACK PANTHER con WAKANDA FOREVER di Ryan Coogler, in sala il 9 novembre, costruito sul passaggio di testimone per il supereroe, dopo la scomparsa prematura del protagonista Chadwick Boseman (Re T'Challa) avvia una nuova ondata di superhero movies e serie targati Marvel. Promette spettacolo lo speciale di circa 40 minuti GUARDIANI DELLA GALASSIA - HOLIDAY SPECIAL su Disney+ dal 25 novembre, che rivelerà anche elementi del terzo capitolo della saga (l'ultimo diretto da James Gunn), con Chris Pratt e Zoe Saldana, nei cinema a maggio. Il 15 febbraio esce ANT-MAN AND THE WASP: QUANTUMANIA di Peyton Reed, terzo film sul supereroe. Qui Scott Lang/Ant-man (Paul Rudd) e Hope Van Dyne (Evangeline Lilly) si ritrovano a esplorare il Regno Quantico, dovendo affrontare Kang il conquistatore (Jonathan Majors). A primavera debutta su Disney+ la serie crossover SECRET INVASION con Samuel L. Jackson nei panni di Nick Fury e Ben Mendelsohn in quelli di Talos, in un cast che comprende Emilia Clarke, Olivia Colman e Cobie Smulders. Fra gli altri titoli, si andrà verso l'estate per la serie ECHO, con Alaqua Cox nel ruolo dell'implacabile Maya Lopez. Sarà estivo anche il ritorno sulla piattaforma dell'imprevedibile fratello minore di Thor, LOKI (Tom Hiddleston) con la seconda stagione della serie di cui è protagonista e dove si confronta con le sue infinite varianti. A Luglio arriva nei cinema THE MARVELS di Nia Costa, crossover con Captain Marvel e WandaVision con Iman Vellani e Brie Larson.

In autunno sarà la volta di IRONHEART serie per Disney+, ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever. In inverno arriverà AGATHA: COVEN OF CHAOS, dedicato alla potente Maga/strega Agatha Harkness (Kathryn Hahn). Nel 2024 vedremo, fra gli altri, la serie DAREDEVIL: BORN AGAIN con Charlie Cox e il film CAPTAIN AMERICA: NEW WORLD ORDER di Julius Onah con Anthony Mackie. A luglio al cinema gli antieroi di THUNDERBOLTS di Jake Schreier con Florence Pugh e Sebastian Stan; a settembre il reboot di BLADE interpretato dal premio Oscar Mahershala Ali. A novembre Ryan Reynolds torna pprotagonista in in DEADPOOL 3 di Shawn Levy. (ANSA).