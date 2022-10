Marcia indietro da 'Fascisti su Marte' a 'La marcia su Roma'

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - A cento anni esatti dalla Marcia su Roma, il Trevignano FilmFest organizza il 28 ottobre una giornata-evento intitolata "Marcia indietro" sulla presa di potere del regime fascista, con tre film, vari ospiti e un dibattito. Nel cinema Palma della cittadina sul lago di Bracciano le proiezioni avranno inizio alle 15.30 con 'Fascisti su Marte' (2006) di Corrado Guzzanti, che racconta la fantomatica conquista del "pianeta rosso", da parte di un piccolo gruppo di camerati, intenzionati a farlo diventare nero.

Alle 17,45 sarà la volta del documentario "Marcia su Roma" dell'irlandese Mark Cousins, presentato alla Mostra Internazionale del cinema di Venezia, da poco uscito in sala .

Sarà seguito da un dibattito con il giornalista e sceneggiatore Andrea Purgatori e Maurizio Zinni, professore di Storia contemporanea e Storia dei partiti politici e dei movimenti sociali all'Università di Roma La Sapienza, che ha dedicato una sua pubblicazione proprio ai film del e sul fascismo. Alle 21,30 il terzo film, "L'ombra del giorno" (2022) che ha per protagonisti Benedetta Porcaroli e Riccardo Scamarcio. Verrà a presentarlo al Palma Giuseppe Piccioni, il regista. La giornata-evento di quest'anno è la sesta che il Trevignano FilmFest organizza, in aggiunta alla rassegna a tema in programma ogni anno a settembre. (ANSA).