Stephen Frears e l'incredibile storia vera dei resti di Riccardo III

La realtà supera la fantasia, una constatazione che trova conferma una volta di più nell'incredibile storia vera di Philippa Langley grazie alla quale solo nel 2012 furono ritrovate le spoglie mai rinvenute di re Riccardo III e riscritta la vicenda di un regnante considerato usurpatore e cattivo secondo la versione dal dramma di Shakespeare. La storia di Philippa è l'occasione per tornare al cinema a vedere un film di Stephen Frears, il regista inglese di My Beautiful Laundrette, di Alta Fedeltà, Rischiose Abitudini, The Queen, Tamara Drewe, Philomena, Victoria e Abdul, tra gli altri, un autore più volte nominato all'Oscar, amato dalla critica e dal pubblico a prescindere dal 'genere' cinematografico cui si dedica, sempre con uno sguardo profondo, capace di scavare dentro le storie e regalare personaggi che restano nel cuore. Così è per THE LOST KING, passato oggi alla Festa del Cinema a Roma a Grand Public, in sala con Lucky Red, un piccolo gioiellino.

Sally Hawkins, l'eccellente interprete di La Forma dell'acqua, Paddington, Happy Go Lucky, Spencer per citarne solo alcuni, è Philippa, un'impiegata di Edimburgo di 45 anni, la cui età ad un certo punto diventa squallidamente ostacolo per una promozione dovuta e che decide di seguire i suoi 'presentimenti', affrontare la vita con empatia, determinazione e tenacia vincendo sottostima e timidezza.

Mentre affronta nella vita familiare la separazione del marito e la gestione della casa e la crescita dei figli prende il coraggio di cominciare qualcosa di folle come rendere giustizia a Riccardo III dopo aver visto la piece del Bardo a teatro. Da persona comune, non una storica, non una studiosa, convince finanziatori, archeologi, università e città di Leicester a scavare dove ad intuito pensa possano esserci i resti del re. E' una donna invisibile ma persuasiva, riuscirà nell'impresa, anche se i meriti andranno ad altri. "Siamo pieni di donne invisibili che dentro sono rocce, c'è sempre una Jane Austen a venir fuori, io cerco disperatamente donne deboli anche nella mia vita privata ma non ne trovo mai", ha detto con il suo umorismo sarcastico tipico Frears. La Hawkins è bravissima, "è davvero un'attrice eccellente, nella vita ha molto sofferto e riesce a far vivere i personaggi anche grazie a questo suo vissuto, ha detto Frears che ha scritto la storia con Jeff Pope e Steve Coogan (che interpreta anche il marito della protagonista).

"Ho avuto un piacere enorme nell'attaccare la 'verità' di Shakespeare", ha aggiunto. Il film finisce con l'ammissione, a firma della regina Elisabetta, di Riccardo III nel posto che storicamente gli spettava tra i regnanti del passato: Re Riccardo III d'Inghilterra (1452-1485), l'ultimo dei Plantageneti, viene sepolto nella Cattedrale di Leicester con tutti gli onori: "La regina - ha riferito - ha sempre saputo tutto della ricerca che Philippa stava facendo perché non si può cercare un corpo reale senza la sua autorizzazione". Il film affronta anche il tema della propaganda storica: "Distinguere tra propaganda e verità oggi come ieri è complicato, su Putin invece non abbiamo dubbi sta facendo una cosa stupida, la sua è autodistruzione, se poi lo fa perché è pazzo o molto malato non lo sappiamo, ma è una cosa stupida, come la Brexit del resto".

