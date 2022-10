Lucca festival premia il film giapponese Yamabuki

(ANSA) - LUCCA, 02 OTT - Al Lucca film festival per i lungometraggi premio miglior film al giapponese Yamabuki, di Juichiro Yamasaki: "Come il fiore Yamabuki cresce all'ombra e spesso non visibile - questa la motivazione -, così sono le storie dei protagonisti, raccontate con affetto ed un punto di vista chiaramente politico. Persone che vivono nell'ombra, che per trovare il bene devono germogliare tra le rocce". Tra i cortometraggi premiato K-Saram, di Alisa Berger.

La giuria ha inoltre assegnato, nella sezione lungometraggi, tre menzioni speciali: miglior attore per Seven Dogs a Luis Machín, miglior attrice per il film Dos Estaciones a Teresa Sánchez e miglior sceneggiatura a Sick of Myself. Nella sezione cortometraggi assegnata una menzione speciale a The Captured, di Rongqi Huang. Per il premio Marcello Petrozziello la giuria stampa ha attribuito il riconoscimento quale miglior film a Restos Do Vento di Tiago Guedes. Il premio della giuria popolare come miglior film lungometraggio è stato assegnato a Tropic of Violence, di Manuel Schapira, per i cortometraggi a We had each other, di Kelly Gallagher. Infine i premi della giuria studentesca sono andati a Sick of Myself di Kristoffer Borgli (lungometraggi) e Dafne Is gone di Giulia Gonella (cortometraggi) mentre il premio Films for our Future è stato assegnato a When the mill hill trees spoke to me di Kirsikka Paakkinen. (ANSA).