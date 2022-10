Cinema: assegnati premi 3/a edizione Job Film Days

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Assegnati oggi, a Torino, al Cinema Massimo del Museo Nazionale del Cinema, i riconoscimenti della 3/a edizione del festival Job Film Days, diretto da Annalisa Lanterno. ll premio come miglior lungometraggio è andato a 'Non sono mai tornata indietro' di Silvana Costa; miglior soggetto in relazione alle tematiche del festival a Rooz-e sib/The Apple Day dell'iraniano Mahmoud Ghaffari; nella stessa sezione, inoltre, la giuria, ha assegnato una menzione speciale a 'L'huile et le fer' dello svizzero Pierre Schlesser. Premio come miglior cortometraggio a 'You Can't Automate Me' di Katarina Jazbec e, come miglior soggetto in relazione alle tematiche del concorso a Rompente/Seabreker di Eloy Dominguez Rerén (Spagna).

Il premio al miglior regista che sviluppa temi di interesse per il Piemonte è andato ad Adriano Giotti per 'Camerieri/Waiters (Italia, 2021) . La giuria ha assegnato, inoltre, menzioni speciali a 'Free Fall' di Emmanuel Tenenbaum (Francia) e a 'Invisible' Hands di Lia Sudermann e Simon Nagy (Austria). Domani m alle ore 18, l'Auditorium del complesso "Aldo Moro" dell'Università degli Studi di Torino ospiterà la replica di 'Non sono mai tornata indietro' e il cortometraggio You Can't Automate Me. L'ingresso sarà gratuito. (ANSA).